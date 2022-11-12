Мишустин посетил завод "Дальэнергомаш" в Хабаровске

Глава кабмина РФ оценил возможности предприятия.

Российский премьер-министр Михаил Мишустин посетил в рабочей поездке завод "Дальэнергомаш" в Хабаровске. Высокопоставленному гостью показали производственный комплекс завода и рассказали о выпускаемом оборудовании. В частности, чиновник увидел участок сборки редукторов для турбин и компрессоров, а также участок станков с числовым программным управлением. Последние применяются для изготовления турбинных лопаток, диафрагм компрессорных машин и прочего специального оборудования. По словам премьера страны, "Дальэнергомаш" - уникальное для Дальневосточного федерального округа предприятие.

Оно вносит весомый вклад в достижение технологического суверенитета, <...> промышленного, технологического, экономического суверенитета. Те задачи, которые перед нами ставит наш президент. Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Хабаровский машиностроительный завод "Дальэнергомаш" специализируется на производстве компрессорного, нагнетательного и энергетического оборудования.

В Дальневосточном государственном университете путей сообщения Михаил Мишустин ознакомился с работой приемной комиссии.

Фото и видео: Правительство России