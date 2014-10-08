В Дальневосточном государственном университете путей сообщения Михаил Мишустин ознакомился с работой приемной комиссии

Глава кабмина РФ посетил один из крупнейших транспортных вузов страны

Председатель российского правительства Михаил Мишустин посетил с рабочим визитом Дальневосточный государственный университет путей сообщения - один из крупнейших транспортных вузов страны. Там чиновник ознакомился с работой местной приемной комиссии. Представители вуза отметили, что абитуриенты активно используют суперсервис "Поступление в вуз онлайн", которое можно найти на портале государственных услуг. Количество подаваемых заявлений за последний год увеличилось в три раза.

В текущем году план набора составляет 7 589 человек, из которых 2 057 поступят на бюджетные места. В рамках целевой квоты приходят молодые люди, которые хотят заключить договор с предприятием. В рамках отдельных квот также ведется прием детей-сирот, людей с ограниченными возможностями, участников специальной военной операции и их детей. Кроме россиян заявки на обучение поступают из стран СНГ и КНР. Глава кабинета министров указал на то, что необходимо продолжать развивать международное сотрудничество. Он пообещал дать поручение председателю межправкомиссии, чтобы в вузы приглашались поступающие из стран Евразийского экономического союза, ШОС, БРИКС.

Дальний Восток – это такой маяк для притяжения, в том числе наших уважаемых партнеров из дружеских стран. Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Напомним, что четыре филиала вуза действуют в Уссурийске, Южно-Сахалинске, Тынде, Свободном. В общей сложности в вузе обучается около 18,7 тысяч студентов. В головной его части по программам высшего образования учится 10,4 тысячи человек. Дополнительно ДВГУПС участвует в реализации образовательных программ "Профессионалитет" и "Приоритет-2030". За время своей профессиональной деятельности вуз подготовил свыше 90 тысяч специалистов, еще свыше 100 тысяч человек прошли обучение по программам переподготовки и повышения квалификации.

Мишустин пообещал помочь с оборудованием для детского хирургического центра в Хабаровске.

Фото и видео: Правительство России