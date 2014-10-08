Мишустин пообещал помочь с оборудованием для детского хирургического центра в Хабаровске

Глава кабмина РФ посетил Детскую краевую клиническую больницу имени А. К. Пиотровича.

Глава российского правительства Михаил Мишустин пообещал медикам помочь с приобретением необходимого оборудования для Межрегионального детского хирургического центра, расположенного в Хабаровске. Вр время своей рабочей поездки чиновник пообщался с руководителями и сотрудниками инфекционного корпуса Детской краевой клинической больницы имени А. К. Пиотровича. Торакальный хирург Сергей Гандуров в беседе с высокопоставленным гостем указал на то, что учреждению в настоящее время необходимы инструменты и оборудование, включая новый СКТ-аппарат, МРТ, технику для эндохирургии. Специалист попросил премьер-министра страны помочь с покупкой и переоснащением операционного блока.

Надо, чтобы Рашид Алиевич Мирзоев подготовил соответствующее письмо. <...> Я так понимаю, что здесь много чего нужно. Обязательно дадим поручение Минздраву и Минфину все, что нужно, сделать. Это мы вам обещаем. <...> Обязательно поможем с оборудованием. Михаил Мишустин, премьер РФ

Напомним, что межрегиональный детский хирургический центр сформирован в городе Хабаровске в марте 2023 года. Медицинское учреждение основано на базе трех существующих объектов: больницы имени Пиотровича, перинатального центра и Второй краевой больницы. Медицинская помощь врачи оказывают детям и подросткам со всего Дальневосточного федерального округа. В период 2023 и 2024 годов лечение здесь прошли около 500 несовершеннолетних пациентов с редкими хирургическими патологиями из десяти регионов Дальнего Востока.

Мишустин посетил новый инфекционный корпус детской клинической больницы в Хабаровске.

Фото и видео: Правительство России