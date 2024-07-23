Мишустин посетил новый инфекционный корпус детской клинической больницы в Хабаровске

Глава кабмина РФ посетил медицинские учреждения Хабаровска.

Глава российского правительства Михаил Мишустин посетил новый инфекционный корпус детской краевой клинической больницы имени А.К. Пиотровича в Хабаровске, который начал работать в 2023 году. Чиновнику продемонстрировали возможности клинической лаборатории инфекционного корпуса. Руководитель кабинета министров пообщался с местными сотрудниками и поинтересовался у них, где они проходили свое обучение. В ходе беседы с высокопоставленным гостем стало известно, что большинство представителей медицинского учреждения окончили Хабаровский медицинский колледж.

Михаил Мишустин добавил, что врачей и квалифицированного среднего персонала в учреждениях в сфере здравоохранения всегда не хватает. Он задал вопрос о том, достаточно ли медиков в детской краевой больнице. В ответ главный врач Рашид Мирзоев заверил чиновника в том, что специалистов хватает, так как люди охотно идут работать в медицинское учреждение.

Нацпроекты для этого и созданы, чтобы в первую очередь учитывать обратную связь от людей, которые могут все рассказать о том, что необходимо делать властям: территориальное планирование какое делать, больницы, поликлиники, социальные объекты, объекты для учебы... Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Во время посещения больницы Михаилу Мишустину также рассказали о работе межрегионального хирургического центра больницы, а также детской поликлиники, расположенной в Прибрежном микрорайоне города Хабаровска. Эксперт указал на то, что федеральный проект "Модернизация первичного звена здравоохранения" помог решить много вопросов и задач в регионах.

Мишустин ознакомился с ходом строительства нового пассажирского терминала аэропорта Магадана.

Фото и видео: Правительство России