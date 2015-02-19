Мишустин ознакомился с ходом строительства нового пассажирского терминала аэропорта Магадана

Площадь терминала позволит обслуживать до 1,5 млн пассажиров в год.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин ознакомился с ходом строительства нового пассажирского терминала международного аэропорта Магадана им. В.С.Высоцкого. Об этом сообщили в пресс-службе правительства.

Отмечается, что пропускная способность нового терминала будет составлять 800 пассажиров в час. Его строительство ведется в рамках инвестиционного соглашения. Кроме того, площадь терминала позволит обслуживать до 1,5 млн пассажиров в год. Срок ввода в эксплуатацию комплекса назначен на IV квартал 2024 года.

Ранее мы сообщали, что правительство окажет поддержку при реконструкции Центра опережающей подготовки в Магадане.

Видео: Правительство России