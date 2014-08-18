Правительство окажет поддержку при реконструкции Центра опережающей подготовки в Магадане

Глава правительства отметил необходимость подготовки кадров для роста экономики и создания новых производств.

Правительство России окажет поддержку при реконструкции Центра опережающей подготовки в Магадане. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече с губернатором Магаданской области Сергеем Носовым.

Глава правительства отметил необходимость подготовки кадров для роста экономики и создания новых производств. Он напомнил, что с сентября 2023 года в Магадане действует центр опережающей профессиональной подготовки. Носов подчеркнул, что Магаданская область занимает третье место в России по трудоустройству выпускников средних профессиональных образовательных учреждений. Глава региона обратился к Мишустину с просьбой поддержать работу по реконструкции Центра опережающей подготовки в Магадане.

Ранее мы сообщали, что Мишустин прибыл в Магадан.

Видео: Правительство России