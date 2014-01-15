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Мишустин прибыл в Магадан

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Глава правительства ознакомится с ходом строительства нового аэровокзального комплекса международного аэропорта.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин прибыл с официальным визитом в Магадан. Об этом сообщили в пресс-службе правительства.

У трапа самолета Мишустина встретили министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков, губернатор Магаданской области Сергей Носов и заместитель полномочного представителя Президента в ДФО Игорь Кобыляченко. Отмечается, что глава правительства ознакомится с ходом строительства нового аэровокзального комплекса международного аэропорта, посетит Магаданский морской рыбный порт и парк "Маяк".

Ранее мы сообщали, что правительство подготовило законопроект о сохранении нулевой ставки по страховым взносам для отечественного флота.

Видео: Правительство России

Теги: визит, магадан, михаил мишустин, премьер-министр россии
Категории: Лента новостей, Новости России,

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