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Правительство подготовило законопроект о сохранении нулевой ставки по страховым взносам для отечественного флота

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Мишустин подчеркнул, что реализация этой инициативы поможет увеличить долю российских судов в мировом торговом флоте.

Правительство России подготовило законопроект о сохранении нулевой ставки по страховым взносам для отечественного флота. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании кабмина.

По его словам, законопроект о продлении льготы был разработан по поручению главы государства. Мишустин подчеркнул, что реализация этой инициативы поможет увеличить долю российских судов в мировом торговом флоте. Глава правительства напомнил, что такая цель поставлена в Морской доктрине РФ.

Предполагается, что благодаря этой мере у морских транспортных компаний останется дополнительно около 14 млрд рублей, что укрепит их экономические возможности в том числе по выплате заработной платы.

Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Ранее мы сообщали, что правительство расширило параметры поддержки медработников в сельской местности.

Видео: Правительство России

Теги: законопроект, михаил мишустин, нулевая ставка, правительство россии, премьер-министр россии, страховые взносы, флот
Категории: Лента новостей, Новости России,

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