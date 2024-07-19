Правительство подготовило законопроект о сохранении нулевой ставки по страховым взносам для отечественного флота

Мишустин подчеркнул, что реализация этой инициативы поможет увеличить долю российских судов в мировом торговом флоте.

Правительство России подготовило законопроект о сохранении нулевой ставки по страховым взносам для отечественного флота. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании кабмина.

По его словам, законопроект о продлении льготы был разработан по поручению главы государства. Мишустин подчеркнул, что реализация этой инициативы поможет увеличить долю российских судов в мировом торговом флоте. Глава правительства напомнил, что такая цель поставлена в Морской доктрине РФ.

Предполагается, что благодаря этой мере у морских транспортных компаний останется дополнительно около 14 млрд рублей, что укрепит их экономические возможности в том числе по выплате заработной платы. Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

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