Правительство расширило параметры поддержки медработников в сельской местности

На эти цели в бюджете предусмотрено более 1 млрд рублей.

Правительство России расширило параметры поддержки медработников в сельской местности. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании кабмина.

По его словам, правительство смягчило условия получения компенсаций для медработников в рамках двух действующих программ. Кроме того, для участников этих программ в новых регионах увеличен размер выплат для врачей до 2 млн рублей и для медсестер до 1 млн рублей. На эти цели в бюджете предусмотрено более 1 млрд рублей.

Ранее Мишустин и Кадыров обсудили вопросы расселения аварийного жилья.

Видео: Правительство России