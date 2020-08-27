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Правительство расширило параметры поддержки медработников в сельской местности

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На эти цели в бюджете предусмотрено более 1 млрд рублей.

Правительство России расширило параметры поддержки медработников в сельской местности. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании кабмина.

По его словам, правительство смягчило условия получения компенсаций для медработников в рамках двух действующих программ. Кроме того, для участников этих программ в новых регионах увеличен размер выплат для врачей до 2 млн рублей и для медсестер до 1 млн рублей. На эти цели в бюджете предусмотрено более 1 млрд рублей.

Ранее Мишустин и Кадыров обсудили вопросы расселения аварийного жилья.

Видео: Правительство России

Теги: медицина, михаил мишустин, правительство россии, сельская местность
Категории: Лента новостей, Новости России,

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