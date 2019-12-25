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Улицы Кировского и Красносельского районов будут убирать подметально-вакуумные машины
Сегодня, 9:38
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Улицы Кировского и Красносельского районов будут убирать подметально-вакуумные машины

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Машины могут работать круглый год.

На улицы Кировского и Красносельского районов выйдет современная коммунальная техника. Работникам ЖКХ вручили ключи от двух подметально-вакуумных машин. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Северной столицы. 

Уникальная техника обладает высокой маневренностью. Машины могут работать круглый год.

Кроме того, в автопарк коммунальных служб поступило 12 тракторов "Беларус-82.1". Машины оснащены навесным оборудованием для очистки улиц от мусора и сугробов. Оборудование сделано в России.

Ранее мы писали, что на 3-й линии В. О. провалилась поливочная машина.

Фото: Piter.tv

Теги: жкх, коммунальная техника, уборка
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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