Улицы Кировского и Красносельского районов будут убирать подметально-вакуумные машины

На улицы Кировского и Красносельского районов выйдет современная коммунальная техника. Работникам ЖКХ вручили ключи от двух подметально-вакуумных машин. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Северной столицы.
Уникальная техника обладает высокой маневренностью. Машины могут работать круглый год.
Кроме того, в автопарк коммунальных служб поступило 12 тракторов "Беларус-82.1". Машины оснащены навесным оборудованием для очистки улиц от мусора и сугробов. Оборудование сделано в России.
Ранее мы писали, что на 3-й линии В. О. провалилась поливочная машина.
Фото: Piter.tv
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