Экспозицию "Ленинград. 1942" представят в шахматном павильоне Московского парка Победы

Павильон станет новым филиалом Музея обороны и блокады Ленинграда.

Заместитель председателя Комитета по культуре Петербурга Антон Александров объявил на совместном заседании комиссий Общественной палаты города, что открытие Шахматного павильона в Московском парке Победы запланировано на 8 сентября, пишет "Петербургский дневник".

Знаю, что многих волнует судьба Шахматного павильона Московского парка Победы. Мы планируем, что он начнет свою работу к 8 сентября. Антон Александров, заместитель председателя Комитета по культуре Петербурга

Павильон станет новым филиалом Музея обороны и блокады Ленинграда, где будет представлена экспозиция "Ленинград. 1942", рассказывающая о героизме жителей города, истории создания парка Победы и кирпичном заводе №1, который использовался как крематорий в военное время.

Ранее мы сообщили о том, что за 3 дня петербуржцы серебряного возраста оформили более 3500 сертификатов для посещения музеев.

Фото: Telegram / Пиотровский Online