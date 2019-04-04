Центральные улицы Петербурга почистили после Парада Победы и других праздничных церемоний

Главные магистрали Северной столицы мыли шампунем.

В период майских праздников коммунальщики активно приводили Петербург в порядок. За минувшие сутки после Парада Победы и других торжественных мероприятий на уборку улиц вышли около тысячи дворников. Кроме того, в работе было задействовано свыше 600 единиц техники.

Дополнительная уборка проводилась и перед 9 мая. Для работ по благоустройству городской территории привлекли 142 единицы техники и 178 специалистов. После шествия "Бессмерного полка", концертов и салюта на улицу с вениками, швабрами ведрами вышли 130 работников ручного труда, использовано было 154 единицы техники. А главные магистрали столицы и вовсе мыли шампунем.

Ранее на Piter.tv: примерно 560 тыс. туристов посетили Петербург на майских праздниках.

Фото: пресс-служба Комблага