Примерно 560 тыс. туристов посетили Петербург на майских праздниках

Средняя загрузка гостиниц с 30 апреля по 3 мая достигла 76%.

Туристический сезон стартовал в Петербурге 30 апреля. Свыше 560 тыс. иногородних граждан прибыли в Петербург на майские праздники. Городские отели были заполнены почти полностью впервые с начала пандемии. Об этом сообщили в пресс-службе администрации региона.

Средняя загрузка гостиниц с 30 апреля по 3 мая достигла 76%. Чаще всего туристы выбирали отели премиум-класса. Не остались без внимания и хостелы. Только за четыре дня Северную столицу посетили 150 тыс. гостей.

Еще больше туристов приехало в Петербург в период с 7 по 10 мая. Их количество составило около 210 тыс. человек. Большинство туристов - из столицы России, Московской области, Казани и Сибири.

Ранее на Piter.tv: назвали самые популярные туристические направления среди петербуржцев.

Фото: Pexels