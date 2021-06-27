С 30 апреля автостоянки Петербурга начнут принимать туристические автобусы

В Петергофе предусмотрено 332 автобусных места. Еще 46 - в Ломоносове.

Петербург готов принимать туристические автобусы с 30 апреля. Об этом сообщили в комитете по транспорту.

Правительство города считает туризм приоритетным направлением, которое вносит вклад в экономику Северной столицы и способствует появлению новых рабочих мест. В связи с чем комитет по транспорту стремится найти возможности для создания новых парковок вблизи достопримечательностей города на Неве. Отметим, что в Петергофе сегодня предложено 332 автобусных места, в Ломоносове - 46.

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