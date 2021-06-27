С 30 апреля автостоянки Петербурга начнут принимать туристические автобусы

Петербург готов принимать туристические автобусы с 30 апреля. Об этом сообщили в комитете по транспорту.
Правительство города считает туризм приоритетным направлением, которое вносит вклад в экономику Северной столицы и способствует появлению новых рабочих мест. В связи с чем комитет по транспорту стремится найти возможности для создания новых парковок вблизи достопримечательностей города на Неве. Отметим, что в Петергофе сегодня предложено 332 автобусных места, в Ломоносове - 46.
Ранее на Piter.tv: в Малой церкви Зимнего дворца открылась выставка "Пасха в России".
Фото: Pexels
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все