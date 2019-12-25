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В Малой церкви Зимнего дворца открылась выставка "Пасха в России"
Сегодня, 9:52
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В Малой церкви Зимнего дворца открылась выставка "Пасха в России"

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В музее представлены диковинные пасхальные яйца, изготовленные из фарфора и стекла. 

Сегодня, 23 апреля, в Эрмитаже открылась выставка "Пасха в России". Экспозицию разместили в Малой церкви Зимнего дворца. Посетителям предлагают познакомиться с историей, традициями и культурой праздника. Об этом сообщили в пресс-службе музея. 

На выставке представлено свыше 300 экспонатов XVII-XXI века. Гости увидят пасхальные сувениры, иконы, богослужебные облачения, произведения графики. В музее будут представлены диковинные пасхальные яйца, изготовленные из фарфора и стекла. 

Ранее на Piter.tv: Александр Белькович поделился с Piter.TV рецептами пасхальных куличей.

Фото: Pexels

Теги: пасха, пасхальная выставка, православный праздник, эрмитаж
Категории: Лента новостей, Новости России, Картина дня,

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