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Назвали самые популярные туристические направления среди петербуржцев
Сегодня, 21:35
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Назвали самые популярные туристические направления среди петербуржцев

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Отмечается, что среди туристов из регионов пользуется спросом программы-конструкторы.

До 15 апреля продлили программу туристического кешбэка за поездки по России. Предполагается, что ей воспользуется не менее полутора млн человек. Об этом заявили премьер-министр России Михаил Мишустин. 

Как рассказали представители историко-культурного центра "Серебряное кольцо", петербуржцы интересуются поездками в Вологду, Калининград, Нижний Новгород, а также по Золотому кольцу. Программа стала драйвером роста продаж туров и экскурсий. 

Отмечается, что среди туристов из регионов пользуется спросом программы-конструкторы. Они заселяются в Петербурге, а затем отправляются в пригород.

В рамках программы туристы смогут вернуть 20 процентов от стоимости путешествия, оплаченного онлайн.

Ранее мы писали, что в РСТ отметили активное бронирование туров в Петербург на март и апрель.

Фото: Piter.tv
 

Теги: кешбэк, направление, отдых, путевки, путешестиве, туристы
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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