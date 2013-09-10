Назвали самые популярные туристические направления среди петербуржцев

Отмечается, что среди туристов из регионов пользуется спросом программы-конструкторы.

До 15 апреля продлили программу туристического кешбэка за поездки по России. Предполагается, что ей воспользуется не менее полутора млн человек. Об этом заявили премьер-министр России Михаил Мишустин.

Как рассказали представители историко-культурного центра "Серебряное кольцо", петербуржцы интересуются поездками в Вологду, Калининград, Нижний Новгород, а также по Золотому кольцу. Программа стала драйвером роста продаж туров и экскурсий.

Отмечается, что среди туристов из регионов пользуется спросом программы-конструкторы. Они заселяются в Петербурге, а затем отправляются в пригород.

В рамках программы туристы смогут вернуть 20 процентов от стоимости путешествия, оплаченного онлайн.

Ранее мы писали, что в РСТ отметили активное бронирование туров в Петербург на март и апрель.

Фото: Piter.tv

