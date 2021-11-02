В РСТ отметили активное бронирование туров в Петербург на март и апрель

По словам Шадской, рост продаж начался после запуска программы кешбэка.

Стало известно, что туристы активно бронируют поездки в Северную столицу на март и апрель. Об этом 21 марта сообщает ТАСС со ссылкой на директора Российского союза туриндустрии (РСТ) на Северо-Западе Екатерину Шадскую.

По словам Шадской, рост продаж начался после запуска программы кешбэка. Он отметила, что "бронирования идут активно, но глубина продаж очень низкая. Пока активно продается март-апрель".

Шадская считает, что уход крупных зарубежных сервисов из России дал толчок развитию российских онлайн-площадок. Он добавила, что предложений на рынке много и уход на общую ситуацию не повлиял.

Ранее мы писали, что в Петербурге запустят "Оздоровительную карту России". По этой карте туристы смогут подобрать подходящую программу лечения и оздоровления.

Фото: pixabay

