В Петербурге запустят "Оздоровительную карту России"

По этой карте туристы смогут подобрать подходящую программу лечения и оздоровления.

Стало известно, что санатории и курорты Петербурга отметят на "Оздоровительной карте России". Об этом 18 марта, в пятницу, рассказали в пресс-службе комитета по развитию туризма.

В Петербурге санаторный комплекс включает около 40 объектов. В городе сформировали много новых современных медицинских программ по семейной медицине, общему обследованию, реабилитации, восстановлению и укреплению иммунитета и другим направлениям.

По этой карте туристы смогут подобрать подходящую программу лечения и оздоровления. Отмечается, что в Петербурге находится самый большой санаторно-курортный комплекс на северных широтах во всём мире – Марциальные воды.

Фото: pexels

