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В Петербурге запустят "Оздоровительную карту России"
Сегодня, 20:58
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В Петербурге запустят "Оздоровительную карту России"

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По этой карте туристы смогут подобрать подходящую программу лечения и оздоровления. 

Стало известно, что санатории и курорты Петербурга отметят на "Оздоровительной карте России". Об этом 18 марта, в пятницу, рассказали в пресс-службе комитета по развитию туризма. 

В Петербурге санаторный комплекс включает около 40 объектов. В городе сформировали много новых современных медицинских программ по семейной медицине, общему обследованию, реабилитации, восстановлению и укреплению иммунитета и другим направлениям.

По этой карте туристы смогут подобрать подходящую программу лечения и оздоровления. Отмечается, что в Петербурге находится самый большой санаторно-курортный комплекс на северных широтах во всём мире – Марциальные воды. 

Фото: pexels
 

Теги: курорты, санатории
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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