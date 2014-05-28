Врач рассказал, как выбрать путевку и не навредить здоровью

С начала 2026 года заявки на получение путевок в санатории Московской области оформили 32 тысячи льготников России.

Отношение граждан России к санаториям, как к домам отдыха или пансионатам, в корне ошибочно. Соответствующий комментарий журналистам телеканала "360.ru" сделал врач функциональной диагностики, терапевт и кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин. Эксперт заметил, что речь идет о процедурах, которые являются продолжением лечения для пациентов. Без рекомендаций медиков выбирать санаторий нельзя для того, чтобы не допустить обострения проблемы. Сейчас по стране санатории работают как медицинские учреждения, в которых условия окружающей среды или дополнительные процедуры в виде массажа, водолечебницы или травяных настоев используются для восстановления функций организма человека.

Есть определенные методические материалы, которые позволяют врачам решить, какое воздействие необходимо для пациента, чтобы достичь ремиссии. Поэтому перед поездкой врач выдает курортную карту, где прописано, какое заболевание у пациента, потому что любое воздействие может привести к обострению. Андрей Кондрахин, врач

Терапевт пояснил прессе, что когда человек самостоятельно решает отправиться в санаторий, может оказаться так, что подобное лечение ему на пользу не пойдет. Время нахождения человека в санатории также определяет лечащий специалист. Некоторым понадобится две недели, но кому-то придется остаться там дольше. В России бесплатные путевки в санаторий могут получить пенсионеры при условии, что у них есть определенные заболевания. Сотрудники едут в санаторий после операций или после понесенных серьезных проблем со здоровьем, которые требуют реабилитации. Путевки для таких работников покупает профсоюз, куда человеком платятся взносы.

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Фото: Piter.tv