Власти Петербурга компенсируют расходы семьям детей, покинувших "Артек"

На момент принятия решения о приостановке отдыха в лагере находились 99 юных петербуржцев.

Вице-губернатор Северной столицы Ирина Потехина сообщила в эфире телеканала "Санкт-Петербург", что городские власти возместят расходы семьям, чьи дети были вынуждены досрочно покинуть международный детский центр "Артек" в Крыму.

На момент принятия решения о приостановке отдыха в лагере находились 99 юных петербуржцев. Если путёвка была куплена за счёт семьи, её стоимость будет возвращена. Для детей, отдыхавших по бесплатным путёвкам, предусмотрена компенсация расходов на дорогу. По словам Потехиной, из "Артека" ребят организованно доставили до Анапы, а дальнейшую дорогу до Петербурга оплатит город.

Часть детей с особенностями здоровья уже переведена в санатории Краснодарского края — такое решение приняли около трети семей. Остальных родители забрали самостоятельно. Вице-губернатор подчеркнула, что городские власти держат ситуацию на контроле и готовы помочь, если возникнут сложности. Всего, по её словам, власти располагают информацией о 257 петербургских детях, находившихся на отдыхе в Крыму.

Ранее Потехина заявила об отсутствии дефицита школ в Петербурге с 2024 года.

Фото: Piter.TV