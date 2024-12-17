Четверть петербургских туристов подвергались кражам или нападениям за границей

Петербуржцы назвали самые небезопасные страны для зарубежных путешествий.

Где безопаснее всего можно отдохнуть за границей и где лучше не планировать свой уикенд? – Ответили на вопрос жители Северной столицы. Данные опроса, проведенного Группой Ренессанс Страхование и сервисом Ozon Travel, приводят в "Петербургском дневнике".

Так, стало известно, что самыми безопасными странами для путешествия у петербуржцев считаются Беларусь, Китай и Япония. Самыми же опасными местные считают Израиль, Иран и Мексику.

Республика Беларусь оказалась в топе по безопасности – порядка 51% респондентов отметили это качество страны на фоне остальных. Китай выбрали 33% опрошенных, Японию – 17%. Следом идут Мальдивы (16%) и Турция (16%). Израиль посчитали опасным для туристов 21% респондентов, Иран – 18%, Мексику и США – 17%, а Индию – 16%.

Данные опроса показывают, что предпочтения у жителей Северной столицы за последние 2 года явно поменялись. В 2023-м году аналогичный опрос собрал иные результаты.

Тогда петербуржцы были скептично настроены, в первую очередь, по отношению к Америке. В антирейтинге также отмечали Францию и Туннис (которых в опросе нынешнего года нет). Мальдивы же возглавляли рейтинг по безопасности. В него также вошли Сейшелы, ОАЭ, Кипр и так же как и сейчас Китай.

Порядка 25% опрошенных петербургских туристов отмечают, что за рубежом подвергались кражам или нападениям во время поездок. Каждый седьмой (14%) из путешественников Северной столицы терял деньги или ценности на сумму до 10 тыс. рублей, 7% потеряли от 10-ти до 50-ти тыс. рублей, 4% – от 50-ти до 200 тыс. рублей, а 3% – утратили и того больше – свыше 200 тыс. рублей.

Среди респондентов 75% отметили, что придерживаются правил безопасности во время путешествий. Конкретно же, каждый шестой из них (18%), например, оставляет ценные вещи в номере отеля, а 14% распределяют деньги по разным местам и карманам, чтобы не лишиться всей суммы за один раз, а 6% из опрошенных даже не берут с собой за границу оригиналы документов.

Самые распространенные неприятности на отдыхе, на которые приходится примерно 40% обращений туристов (а у детей – даже больше) в странах "пляжного" отдыха — это различные ОРВИ, тонзиллиты, отиты и тому подобное (причины – переохлаждение кондиционером или при купании, тесный контакт детей). Около 15% – травмы (чаще всего из-за ранений на диких пляжах: падения на скользких камнях, ранения раковинами, морскими ежами – рекомендуем как минимум использовать специальную обувь). Доля травм выше в странах горнолыжного отдыха и на Таиланде из-за популярности у туристов мотобайков. 6–10% случаев – это желудочно-кишечные заболевания из-за питания в сомнительных кафе, плохого качества воды (в том числе при чистке зубов). Артем Искра, управляющий директор департамента массовых видов страхования компании "Ренессанс страхование"

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