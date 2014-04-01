Как добраться из Петербурга в Калининград в 2025 году: все доступные способы

Калининград – это уникальный российский город с богатой историей, который до 1945 года был немецким Кёнигсбергом. Город славится своей архитектурой, янтарными пляжами и особой атмосферой, сочетающей западноевропейский стиль и советское наследие.

Петербуржцы связывают отдых в Калининграде с мягким климатом, живописными Куршской и Балтийской косам, вкусной рыбной кухней и возможностью погрузиться в историю средневекового Прусского государства.

В 2025 году у жителей Петербурга появился ещё один удобный способ добраться до Калининграда – паромный маршрут, который обещает стать комфортной альтернативой традиционным видам транспорта. Однако это далеко не единственный вариант: Piter.tv рассмотрел все доступные способы путешествия в самый западный город России.

В Калининград на пароме "Антей"

Паромное сообщение организовано между портом Усть-Луга и Балтийском. Время в пути составляет около 36 часов. На борту предусмотрены комфортные каюты, рестораны, зоны отдыха и развлечений. Данный вариант подходит как для пассажиров без транспорта, так и для владельцев автомобилей, так как на пароме есть места для перевозки личного транспорта.

Паромы отправляются несколько раз в неделю, точное расписание можно уточнить на официальном сайте перевозчика. Стоимость билетов варьируется в зависимости от класса каюты и сезона, но в среднем составляет от 8 000 до 15 000 рублей за место в стандартной каюте. Перевозка автомобиля оплачивается отдельно.

Помимо парома, в 2025 году доступны и другие варианты путешествия из Санкт-Петербурга в Калининград:

В Калининград на самолете

Самый быстрый способ попасть в Калининград — это самолёт. Прямые рейсы выполняются ежедневно из аэропорта Пулково, время в пути составляет около 1,5 часов. Средняя стоимость билета — от 5 000 рублей в эконом-классе. Авиакомпании предлагают как бюджетные, так и премиальные тарифы.

После прибытия в аэропорт Храброво путешественникам предоставляется удобный транспорт до Калининграда: каждые 40 минут отправляется автобус № 244э, стоимость проезда на котором составляет 110 рублей. Остановка расположена прямо напротив выхода из терминала. Дорога до города занимает около 45 минут. Расписание движения автобусов можно уточнить на официальном сайте аэропорта.

В Калининград на поезде

Железнодорожный маршрут стал популярной альтернативой после изменений в порядке транзита через Литву. Поезда следуют через территорию Белоруссии, что позволяет избежать сложностей в визой.

Регулярные железнодорожные маршруты из европейской части России в Калининград отправляются из трех городов: Москвы, Санкт-Петербурга и Адлера. Все они прибывают на Южный вокзал. Из столицы России в Калининград курсирует фирменный поезд "Янтарь" (№ 029Ч), а из Санкт-Петербурга — поезд № 079Ч.

К сожалению, приобрести билеты на поезд из Петербурга в Калининград через интернет не представляется возможным. Поэтому придется посетить железнодорожный вокзал лично, чтобы оформить покупку билета. Минимальная стоимость билетов начинается от 2500 рублей за плацкарт и 6000 рублей за купе.

Для путешествия на поезде до Калининграда необходимо оформить специальный проездной документ на железной дороге (УПД-ЖД), который выдается при покупке билета на вокзале. Путешественникам важно учесть, что въезд в Литву возможен только при наличии соответствующего разрешения, Шенгенская виза для транзита через эту страну не подходит.

Время в пути из Петербурга в Калининград в данном случае составляет примерно 24 часа, что может оказаться неудобным для многих пассажиров. Возможно, потребуется пересадка в Москве.

В Калининград на автомобиле

Без учета времени прохождения границ, путешествие на автомобиле из Москвы в Калининград займет около 17 часов, а из Петербурга — примерно 14 часов. Маршрут из Москвы пролегает через Беларусь и Литву, тогда как путь из Санкт-Петербурга ведет через страны Балтии. Однако важно помнить, что въезд в Литву, Латвию и Эстонию с туристическими целями сейчас запрещен, даже при наличии Шенгенской визы. Пересечь границу этих стран могут только обладатели вида на жительство. Подробный перечень исключений доступен на сайте Генерального консульства Литвы.

Тем не менее, въезд в Литву с целью транзита до Калининграда разрешен. Для этого на границе потребуется упрощенный транзитный документ (УТД), который можно оформить в Москве. Дополнительную информацию можно найти на веб-сайте Посольства Литовской Республики в России. Однако длительная остановка в Литве невозможна, так как максимальный срок пребывания по УТД ограничен 24 часами, и страна должна быть покинута не позднее суток после въезда. Кроме того, необходима международная медицинская страховка ("Зеленая карта") для водителя и пассажиров.

Маршрут предполагает несколько участков платной дороги ЗСД, минимальная стоимость проезда по которой начинается от 100 рублей.

Фото: unsplash (Юрий Баринов)