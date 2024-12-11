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Из пассажирского порта "Морской фасад" в Петербурге отправился в рейс первый за 5 лет паром
Сегодня, 14:41
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Из пассажирского порта "Морской фасад" в Петербурге отправился в рейс первый за 5 лет паром

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Судно следует в Калининград.

Впервые более чем за 5 лет 16 января из пассажирского порта "Морской фасад" в Петербурге отправился в рейс паром "Антей". Судно следует в Калининград, сообщили в городском комитете по транспорту. 

Паром построили на судоверфи имени Матиаса Тезена в 1988 году. В апреле прошлого года он перешел под флаг РФ. 

Судно ходило из порта "Усть-Луга" с мая, оно совершило 29 рейсов. А сегодня "Антей" уплыл в юбилейный, 30-й, рейс. 

Это тестовый рейс. "Морской фасад" – это порт, в первую очередь, пассажирский. Сейчас необходимо проверить и настроить все бизнес-процессы, влияющие на корректную работу по загрузке парома накатными грузами. Кроме того, необходимо опробовать порт прибытия. По результатам тестового рейса грузоперевозчик и оператор будут планировать регулярные рейсы. 

Валентин Енокаев, председатель комитета по транспорту Петербурга 

Пока из Северной столицы в Калининград планируется один рейс каждые две недели.

Ранее мы рассказывали о том, что в Петербурге на воду спустили патрульный корабль "Николай Зубов". 

Фото: пресс-служба комитета по транспорту Петербурга 

Теги: паром, пассажирский порт
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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