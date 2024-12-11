Из пассажирского порта "Морской фасад" в Петербурге отправился в рейс первый за 5 лет паром

Впервые более чем за 5 лет 16 января из пассажирского порта "Морской фасад" в Петербурге отправился в рейс паром "Антей". Судно следует в Калининград, сообщили в городском комитете по транспорту.
Паром построили на судоверфи имени Матиаса Тезена в 1988 году. В апреле прошлого года он перешел под флаг РФ.
Судно ходило из порта "Усть-Луга" с мая, оно совершило 29 рейсов. А сегодня "Антей" уплыл в юбилейный, 30-й, рейс.
Это тестовый рейс. "Морской фасад" – это порт, в первую очередь, пассажирский. Сейчас необходимо проверить и настроить все бизнес-процессы, влияющие на корректную работу по загрузке парома накатными грузами. Кроме того, необходимо опробовать порт прибытия. По результатам тестового рейса грузоперевозчик и оператор будут планировать регулярные рейсы.
Валентин Енокаев, председатель комитета по транспорту Петербурга
Пока из Северной столицы в Калининград планируется один рейс каждые две недели.
Ранее мы рассказывали о том, что в Петербурге на воду спустили патрульный корабль "Николай Зубов".
Фото: пресс-служба комитета по транспорту Петербурга
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