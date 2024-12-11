Из пассажирского порта "Морской фасад" в Петербурге отправился в рейс первый за 5 лет паром

Судно следует в Калининград.

Впервые более чем за 5 лет 16 января из пассажирского порта "Морской фасад" в Петербурге отправился в рейс паром "Антей". Судно следует в Калининград, сообщили в городском комитете по транспорту.

Паром построили на судоверфи имени Матиаса Тезена в 1988 году. В апреле прошлого года он перешел под флаг РФ.

Судно ходило из порта "Усть-Луга" с мая, оно совершило 29 рейсов. А сегодня "Антей" уплыл в юбилейный, 30-й, рейс.

Это тестовый рейс. "Морской фасад" – это порт, в первую очередь, пассажирский. Сейчас необходимо проверить и настроить все бизнес-процессы, влияющие на корректную работу по загрузке парома накатными грузами. Кроме того, необходимо опробовать порт прибытия. По результатам тестового рейса грузоперевозчик и оператор будут планировать регулярные рейсы. Валентин Енокаев, председатель комитета по транспорту Петербурга

Пока из Северной столицы в Калининград планируется один рейс каждые две недели.

Ранее мы рассказывали о том, что в Петербурге на воду спустили патрульный корабль "Николай Зубов".

Фото: пресс-служба комитета по транспорту Петербурга