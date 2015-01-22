Пассажирский паром из Турции застрял у сочинского порта

Судно отчалило из Трабзона 5 ноября.

Пассажирский паром Seabridge из Турции застрял у порта в Сочи и не может туда причалить. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на очевидцев.

Отмечается. что судно стоит у порта уже двое суток. Оно остановилось примерно в 10 километрах от Сочи. По словам пассажиров, информация, по какой причине стоит паром, менялась в течение дня. Ожидается, что сегодня, 7 ноября, судно причалит к порту.

Отметим, что паром Seabridge отчалил из Трабзона 5 ноября. На борту находятся 20 человек, среди которых есть граждане России.

Фото: pxhere.com