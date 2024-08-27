Аналитик одобрил идею о государственном сервисе для проверки нянь

Аналитик Артем Геллер одобрил идею о государственном сервисе для проверки нянь. Об этом он рассказал телеканалу "360".
Эксперт прокомментировал предложение Госдумы запустить государственную платформу для проверки нянь, которая станет безопасным подспорьем для соискателей и устранит множество имеющихся сейчас проблем. По его словам, воплотить подобную идею в жизнь вполне реально.
Геллер считает, что для реализации задумки необходим портал, на который будут стекаться базы данных документов. Он подчеркнул, что подобных идей может быть множество в разных сферах деятельности. Кроме того, на официальной платформе разработчики вполне смогут обеспечить безопасность соискателей.
Фото: pxhere.com
