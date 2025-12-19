По словам эксперта, в Анталье, Стамбуле и Каппадокии увеличивается темп ранних бронирований.

Российские туристы активно покупают летние туры в Турцию. Об этом сообщил "РИА Новости" координатор туроператора Pegas Touristik по СНГ Орхан Санджар.

По его словам, ситуация с летним сезоном выглядит позитивно. Санджар подчеркнул, что у российских туристов продолжает расти интерес к Турции. Кроме того, в Анталье, Стамбуле и Каппадокии увеличивается темп ранних бронирований. Эксперт добавил, что Турция остается одним из самых доступных направлений для туристов из России.

У Турции значительное преимущество за счет баланса цены и качества, уровня сервиса, транспортной доступности и гостиничной инфраструктуры. Особенно в сегменте семейного туризма у Турции на российском рынке почти нет конкурентов. Орхан Санджар, координатор туроператора Pegas Touristik по СНГ

