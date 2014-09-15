В Соляном переулке около Музея обороны и блокады Ленинграда прорвало трубу

Аварийная бригада уже оградила опасную территорию и взялась за работы по устранению дефекта.

На Соляном переулке рядом с Музеем обороны и блокады Ленинграда прорвало трубу. Об этом сообщили свидетели в группе "Центральный район за комфортную среду обитания".

В самом центре нашего города в Соляном переулке этой весной открылся долгожданный оздоровительный курорт. Горячие ключи уже начали бить! Спешите, пока бесплатно, но скоро гейзер оградят высокими заборами и доступ будет ограничен. Центральный район за комфортную среду обитания

Гейзеры забили из-под земли. Но на место случившегося оперативно прибыли коммунальщики. Аварийная бригада уже оградила опасную территорию и взялась за работы по устранению дефекта.

Ранее на Piter.tv: центральные улицы Петербурга почистили после Парада Победы и других праздничных церемоний.

Фото: ВКонтакте / Центральный район за комфортную среду обитания