В центре Петербурга отключили отопление в 95 домах

В АО "Теплосеть Санкт-Петербурга" рассказали, что дефект был обнаружен при плановом объезде на улице Тележной, 28.

Жители Центрального района Петербурга остались без отопления вечером 15 февраля. Дело в дефекте на теплосети, передает "Фонтанка".

По словам читателя издания, батареи стали холодными в домах, расположенных "примерно от Невского проспекта, 125, до Невского проспекта, 147". Предварительно, это касается 95 зданий.

В АО "Теплосеть Санкт-Петербурга" рассказали, что дефект был обнаружен при плановом объезде на улице Тележной, 28. Специалисты оперативно начали замену ненадежного участка. Сейчас теплоснабжение ближайших домов ограничено, а горячую воду подают по резервной схеме.

Работы по устранению дефекта продлятся до 02:30 пятницы, 16 февраля. Для ускорения процесса запретили проезд по одной полосе на участке по Тележной улице – между улицами Кременчугской и Профессора Ивашенцова.

Ранее на Piter.TV: ремонт тепломагистрали на Шафировском проспекте завершили 10 февраля.

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