В 90 домах в Московском районе отключили отопление

По состоянию на 10:00 во вторник, 20 февраля, демонтирован участок трубы в 7,5 метров.

Без отопления остались жители 90 домов в Московском районе Петербурга 19 февраля, еще 80 подключили к резервному источнику, передает "Фонтанка".

В редакцию издания обратилась женщина и рассказала, что батареи стали холодными днем 19 февраля в 150 домах в районе Предпортовой улицы. Сотрудники ГУП "ТЭК СПб" с вечера понедельника борются с дефектом на теплосети диаметром 700 миллиметров по адресу: Предпортовая улица, 6.

По состоянию на 10:00 во вторник, 20 февраля, демонтирован участок трубы в 7,5 метров.

Ранее на Piter.TV: в центре Петербурга отключили отопление в 95 домах.

Фото: pxhere