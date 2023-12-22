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В 90 домах в Московском районе отключили отопление
Вчера, 22:23
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В 90 домах в Московском районе отключили отопление

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По состоянию на 10:00 во вторник, 20 февраля, демонтирован участок трубы в 7,5 метров.

Без отопления остались жители 90 домов в Московском районе Петербурга 19 февраля, еще 80 подключили к резервному источнику, передает "Фонтанка".

В редакцию издания обратилась женщина и рассказала, что батареи стали холодными днем 19 февраля в 150 домах в районе Предпортовой улицы. Сотрудники ГУП "ТЭК СПб" с вечера понедельника борются с дефектом на теплосети диаметром 700 миллиметров по адресу: Предпортовая улица, 6. 

По состоянию на 10:00 во вторник, 20 февраля, демонтирован участок трубы в 7,5 метров. 

Ранее на Piter.TV: в центре Петербурга отключили отопление в 95 домах.

Фото: pxhere

Теги: московский район санкт-петербурга, отключили отопление
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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