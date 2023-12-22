В Московском районе Петербурга 30 мая пройдут испытания теплосетей

Температура воды не превысит 40°C.

Специалисты АО "Теплосеть Санкт-Петербурга" 30 мая проведут испытания более 310 километров тепловых сетей на плотность и прочность в Московском районе Петербурга. Температура воды не превысит 40°C, рассказали в пресс-службе организации 29 мая.

В зону работ войдут тепловые сети на Благодатной, Варшавской, Кузнецовской, Бассейной улицах, улице Фрунзе, Авиационной, Алтайской, Краснопутиловской улицах, улицах Решетникова, Сызранской, Ленсовета, Костюшко, Пулковской, Звездной, Кубинской улицах, улице Галстяна, Московском, Ленинском проспектах, проспектах Юрия Гагарина, Космонавтов, Новоизмайловском и Московском шоссе от проспекта Юрия Гагарина до площади Победы.

При обнаружении любых признаков повреждения коммуникаций в указанных границах просьба сообщать об опасности в городской мониторинговый центр по телефонам: 004 (с мобильного – 112). Пресс-служба АО "Теплосеть Санкт-Петербурга"

Ранее на Piter.TV: "Теплосеть" испытает более 200 километров труб в Адмиралтейском районе.

Фото: пресс-служба АО "Теплосеть Санкт-Петербурга"