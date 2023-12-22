"Теплосеть" испытает более 200 км труб в Адмиралтейском районе

Температура воды в сетях не превышает 40 °C.

В среду, 29 мая, компания "Теплосеть Санкт-Петербурга" проводит испытания более 200 км тепловых сетей на прочность в Адмиралтейском районе города. Температура воды в сетях не превышает 40 °C, сообщила пресс-служба организации.

В зону испытаний входят тепловые сети, проходящие по улицам: 1-я, 2-я, 3-я, 4-я, 5-я, 7-я, 8-я, 9-я, 10-я, 11-я, 12-я, 13-я Красноармейские, Парфёновская, Малая Митрофаньевская, Глинки, Большая Морская, Малая Морская, Якубовича, Почтамтская, Галерная, Егорова, Гороховая, Садовая, Средняя Подьяческая, Большая Подьяческая, Малая Подьяческая; проспекты Измайловский, Троицкий, Вознесенский, Римского-Корсакова; переулки Советский, Державинский, Бойцова, Красноградский, Львиный, Никольский, Конногвардейский; набережные Английская, Обводного канала, Адмиралтейского канала, и Канала Грибоедова; бульвары Конногвардейский и Измайловский; площади Исаакиевская, Дворцовая, Труда и Балтийского вокзала, Митрофаньевское шоссе.

При обнаружении повреждений коммуникаций просьба сообщать в городской мониторинговый центр по телефонам 004 (с мобильного – 112), а также соблюдать правила безопасности.

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Фото: Комитет по энергетике