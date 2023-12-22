На Васильевском острове более 100 домов остались без тепла

На месте происшествия уже работает аварийная бригада.

В среду вечером, 31 января, около 100 домов на Васильевском острове в Санкт-Петербурге остались без отопления, сообщает "Фонтанка". Ожидается, что горячая вода и отопление будут восстановлены до 10:00 часов четверга, 1 февраля.

АО "Теплосети Санкт-Петербурга" сообщило, что ненадежный участок трубопровода был обнаружен во время планового обхода на 6-й линии В. О. у дома 11. В настоящее время там проводятся плановые работы.

"Аварийно-ремонтная бригада определилась с объемом работ и приступила к замене тепловой сети", — уточнили в учреждении.

Фото: Kandinsky 3.0



