По факту смертельной аварии на КАД возбуждено уголовное дело

Два пассажира Chevrolet погибли на месте.

Ночью 22 марта на 36-м километре внешнего кольца Кольцевой автодороги (КАД) произошла смертельная авария. По данному факту возбуждено уголовное дело, рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Водитель Chevrolet, двигавшийся в направлении Пискаревского проспекта, въехал в отбойное ограждение. Управлявший "Газелью" мужчина не смог свернуть, и его машина наехала на элементы от поврежденного в результате ДТП автомобиля Chevrolet, разбросанные по дороге, из-за чего у "Газели" отвалилось колесо.

Два пассажира Chevrolet погибли на месте, водитель скрылся с места аварии. По данному факту правоохранители возбудили уголовное дело по ч. 6 ст. 264 УК РФ.

Приняты меры к установлению обстоятельств ДТП и задержанию подозреваемого. Пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти

Ранее на Piter.TV: в Пушкине иномарка сбила 70-летнюю женщину с собакой.

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти