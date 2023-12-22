Бизнес-центр на Петроградской стороне станет апарт-отелем

В апарт-отеле планируют сделать 45 номеров площадью от 20 до 56 "квадратов".

Бизнес-центр "Мидель" в Петроградском районе Петербурга станет апарт-отелем "Омега-Апарт". В реконструкцию вложится ГК "БестЪ", инвестиции составят 400 млн рублей. Об этом 12 апреля пишет "РБК Петербург", ссылаясь на пресс-службу компании.

В четырехэтажном здании 2005 года постройки апартаменты займут три верхних этажа. В апарт-отеле планируют сделать 45 номеров площадью от 20 до 56 "квадратов". На первом этаже будут магазины и офисы. Работы намерены завершить до 2025 года.

У любого здания есть свой цикл жизни; и если оно перестает приносить собственнику желаемый доход и становится для него неудобным, то нужно менять формат, менять концепцию, чтобы она отвечала запросам времени. Андрей Лушников, председатель совета директоров ГК "БестЪ"

Апартаменты в новом комплексе получится приобрести от 500 тыс. рублей за "квадрат". В компании отметили, что рассчитывают на спрос от владельцев жилья в соседнем элитном ЖК "Omega-House".

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Фото: m.biz-cen.ru