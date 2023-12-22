Бывшую кондитерскую фабрику на Большом Сампсониевском реконструировали под жильё

Здание на Большом Сампсониевском проспекте, 77/7, построенное в 1911–1913 годах, стал региональным памятником в 2019 году.

Историческое здание бывшей кондитерской фабрики в Петербурге было реконструировано под жилую функцию. Согласно информации "Делового Петербурга" с ссылкой на документы КГиОП, реставрационные работы в краснокирпичном корпусе кондитерского товарищества "Георг Ландрин" уже завершены.

Здание на Большом Сампсониевском проспекте, 77/7, построенное в 1911–1913 годах, стал региональным памятником в 2019 году. Работы по реставрации начались в 2021 году, выполненные застройщиком ГК "Абсолют Строй Сервис". В здании также расположились новый жилой комплекс и бизнес-центр.

В результате реконструкции здание сохранило свою конструкцию, но был добавлен мансардный этаж. По информации ГК "Абсолют Строй Сервис", на момент ввода в эксплуатацию осталось нереализованными всего две из 44 квартир. Первый этаж здания будет отведён под стрит-ритейл, где появятся кафе, рестораны и бутики.

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Фото: Citywalls.ru (Виктор М.)