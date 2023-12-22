Строительная компания Петербурга взыскивает более 200 млн рублей с крымского заказчика

Кроме того, недавно истец попросил суд назначить экспертизу.

Петербургская строительная компания ООО "Архитектурное наследие" взыскивает с ГБУ "Спортивная школа "Центр единоборств "Крым-спорт" из Симферополя 214,1 млн рублей задолженности. Об этом пишет "Деловой Петербург".

Между компаниями в 2017 году был заключен госконтракт на строительство Центра олимпийской подготовки Республики Крым по водным видам спорта за 1,4 млрд рублей. Работы завершились в январе 2023 года, однако оставался незакрытым финансовый вопрос. В июле прошлого года петербургская компания подала иск, поскольку "ответчик неправомерно отказался проводить проверку достоверности определения сметной стоимости строительства и подписывать в октябре 2022 года акты о приемке выполненных работ".

Кроме того, недавно истец попросил суд назначить экспертизу. В качестве третьих лиц привлечены крымские Министерство спорта, Министерство строительства и архитектуры.

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Фото: Piter.TV