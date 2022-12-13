В ЗакСе Петербурга выбрали нового вице-спикера

За кандидатуру Павла Иткина проголосовали 30 депутатов.

В среду, 12 апреля, в ходе заседания петербургского парламента был выбран новый заместитель председателя, который займёт место покинувшей пост Марины Шишкиной. Как и прогнозировалось ранее, им стал глава фракции ЛДПР Павел Иткин.

Напомним, что Шишкина избралась в ЗакС от партии "Справедливая Россия" и пробыла в руководящей должности примерно 1,5 года. Недавно она выбрала для себя новый политический проект и покинула пост. При этом, депутат и её коллеги не стали складывать мандаты и оставили за собой места в парламенте.

За кандидатуру Павла Иткина проголосовали 30 депутатов. Его главному конкуренту, главе фракции КПРФ Роману Кононенко отдано 10 голосов.



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Фото: Законодательное собрание Санкт-Петербурга