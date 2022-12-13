Петербургские депутаты, вышедшие из СРЗП, не намерены сдавать мандаты

Депутаты петербургского ЗакСа, принявшие решение о выходе из партии "Справедливая Россия — За правду!" (СРЗП), не намерены сдавать мандаты. Об этом в своём Telegram-канале сообщила лидер фракции СРЗП в парламенте Северной столице Марина Шишкина.
Напомним, что Шишкина заявила о выходе из партии в среду, 5 апреля, в ходе заседания. Аналогичное решение приняли и другие члены СПЗП (Андрей Алекскеров, Любовь Менделеева, Александр Новиков). Они больше не хотят ассоциироваться с партией, но сохранили места во фракции. С предложением о сдаче мандатов к Шишкиной и её коллегам обратился лидер СРЗП Сергей Миронов.
Напомним, что Марина Шишкина также покинула должность вице-спикера ЗакСа Северной столицы в связи с занятостью в новом политическом проекте.
Ранее мы сообщили о том, что
Фото: пресс-служба Законодательного Собрания Санкт-Петербурга
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