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Петербургские депутаты, вышедшие из СРЗП, не намерены сдавать мандаты
Сегодня, 8:58
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Петербургские депутаты, вышедшие из СРЗП, не намерены сдавать мандаты

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Парламентарии сохранили места во фракции, однако не хотят больше ассоциироваться с прежней партией.

Депутаты петербургского ЗакСа, принявшие решение о выходе из партии "Справедливая Россия — За правду!" (СРЗП), не намерены сдавать мандаты. Об этом в своём Telegram-канале сообщила лидер фракции СРЗП в парламенте Северной столице Марина Шишкина.

Напомним, что Шишкина заявила о выходе из партии в среду, 5 апреля, в ходе заседания. Аналогичное решение приняли и другие члены СПЗП (Андрей Алекскеров, Любовь Менделеева, Александр Новиков). Они больше не хотят ассоциироваться с партией, но сохранили места во фракции. С предложением о сдаче мандатов к Шишкиной и её коллегам обратился лидер СРЗП Сергей Миронов.

Напомним, что Марина Шишкина также покинула должность вице-спикера ЗакСа Северной столицы в связи с занятостью в новом политическом проекте.

Ранее мы сообщили о том, что

Фото: пресс-служба Законодательного Собрания Санкт-Петербурга

Теги: санкт-петербург, справедливая россия за правду
Категории: Лента новостей,

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