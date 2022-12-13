Марина Шишкина покидает пост зампреда петербургского ЗакСа

Руководитель будет заниматься новым политическим проектом.

Марина Шишкина сняла с себя полномочия зампреда парламента Северной столицы. Об этом руководитель объявила в ходе заседания ЗакСа в среду, 5 апреля.

По словам Шишкиной, после ухода она займётся новым политическим проектом. Просьбу об её освобождении от текущей должности она направила накануне, 4 апреля, председателю петербургского парламента Александру Бельскому.

Шишкина уточнила, по-прежнему остаётся главой фракции "Справедливая Россия".

Ранее мы сообщили о том, что власти Петербурга подготовили проект роспуска МО "Смольнинское".

Фото: пресс-служба Законодательного Собрания Санкт-Петербурга