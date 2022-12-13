Миронов предложил сдать мандат вице-спикеру ЗакСа Петербурга

Миронов добавил, что «правильнее и благороднее им было бы сложить депутатские мандаты.

В среду, 5 апреля, лидер партии "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов сообщил, что решение Марины Шишкиной уйти с поста вице-спикера Заксобрания Петербурга выглядит благородно. Об этом пишет ЗАКС.ру.

Миронов добавил, что "правильнее и благороднее им было бы сложить депутатские мандаты. Потому что они их получили благодаря партии". Он также напомнил, что "Справедливая Россия - За правду" неоднократно выходила с инициативой о лишении полномочий депутатов, которые избрались от политической партии, а затем прекратили с ней сотрудничество.

Ранее депутаты фракции "Справедливой России – Патриоты – За правду!" в ЗакСе Петербурга объявили о выходе из партии. По словам депутата Марины Шишкиной, она и её коллеги недовольны изменениями в партийной политике. Парламентарий отметила, что решение было принято давно.

Фото: Piter.tv

