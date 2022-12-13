Депутаты фракции «Справедливой России – Патриоты – За правду!» в ЗакСе Петербурга объявили о выходе из партии

По словам депутата Марины Шишкиной, она и её коллеги недовольны изменениями в партийной политике. Парламентарий отметила, что решение было принято давно.

В среду, 5 апреля, представители фракции "Справедливой России – Патриоты – За правду!" в парламенте Северной столицы объявили о своём выходе из партии. Об этом заявила депутат время Марина Шишкина в ходе брифинга в ЗакСе.

Помимо самой Шишкиной, из состава партии вышли Андрей Алескеров, Любовь Менделеева и Александр Новиков. Михаил Амосов оказался единственным членом фракции, не состоявшим в партии "Справедливая Россия". Шишкина подчеркнула, что она и её коллеги недовольны изменениями в партийной политике, а решение было принято давно.

Это решение родилось не сегодня. Мы долго совещались и приняли его только тогда, когда оно стало коллегиальным. Мы вступали в другую партию. Марина Шишкина, депутат ЗакСа Петербурга

Ранее мы сообщили о том, что Марина Шишкина покидает пост зампреда петербургского ЗакСа.

Фото: ВКонтакте / Марина Шишкина