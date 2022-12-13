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Депутаты фракции «Справедливой России – Патриоты – За правду!» в ЗакСе Петербурга объявили о выходе из партии
Сегодня, 16:44
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Депутаты фракции «Справедливой России – Патриоты – За правду!» в ЗакСе Петербурга объявили о выходе из партии

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По словам депутата Марины Шишкиной, она и её коллеги недовольны изменениями в партийной политике. Парламентарий отметила, что решение было принято давно.

В среду, 5 апреля, представители фракции "Справедливой России – Патриоты – За правду!" в парламенте Северной столицы объявили о своём выходе из партии. Об этом заявила депутат время Марина Шишкина в ходе брифинга в ЗакСе.

Помимо самой Шишкиной, из состава партии вышли Андрей Алескеров, Любовь Менделеева и Александр Новиков. Михаил Амосов оказался единственным членом фракции, не состоявшим в партии "Справедливая Россия". Шишкина подчеркнула, что она и её коллеги недовольны изменениями в партийной политике, а решение было принято давно.

Это решение родилось не сегодня. Мы долго совещались и приняли его только тогда, когда оно стало коллегиальным. Мы вступали в другую партию.

Марина Шишкина, депутат ЗакСа Петербурга

Ранее мы сообщили о том, что Марина Шишкина покидает пост зампреда петербургского ЗакСа.

Фото: ВКонтакте / Марина Шишкина

Теги: санкт-петербург, справедливая россия
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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