Общественный штаб по КРТ поддержал инициативы о предоставлении жилья инвалидам

Депутаты предложили изменения в Жилищный кодекс РФ.

По итогам заседания, прошедшего в понедельник, 10 апреля, члены Общественного штаба по вопросам комплексного развития территорий (КРТ) поддержали предложение о дополнительных гарантиях для семей с детьми-инвалидами. Об этом сообщили в Telegram-канале штаба.

Кроме того, депутаты одобрили возможность предоставления жилья инвалидам – участникам программы КРТ вблизи специализированных учреждений, либо получения компенсации на его приобретение.

Автором инициативы стал парламентарий Андрей Рябоконь. Изменения предложено внести в Жилищный кодекс.

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Фото: Telegram / Общественный штаб по вопросам КРТ