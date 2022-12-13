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Общественный штаб по КРТ поддержал инициативы о предоставлении жилья инвалидам
Сегодня, 14:53
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Общественный штаб по КРТ поддержал инициативы о предоставлении жилья инвалидам

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Депутаты предложили изменения в Жилищный кодекс РФ.

По итогам заседания, прошедшего в понедельник, 10 апреля, члены Общественного штаба по вопросам комплексного развития территорий (КРТ) поддержали предложение о дополнительных гарантиях для семей с детьми-инвалидами. Об этом сообщили в Telegram-канале штаба.

Кроме того, депутаты одобрили возможность предоставления жилья инвалидам – участникам программы КРТ вблизи специализированных учреждений, либо получения компенсации на его приобретение.

Автором инициативы стал парламентарий Андрей Рябоконь. Изменения предложено внести в Жилищный кодекс.

Ранее мы сообщили о том, что новым вице-спикером ЗакСа Петербурга может стать Павел Иткин из ЛДПР.

Фото: Telegram / Общественный штаб по вопросам КРТ

Теги: крт, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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