Новым вице-спикером ЗакСа Петербурга может стать Павел Иткин из ЛДПР

Вице-спикером ЗакСа Петербурга вместо покинувшей пост Марины Шишкиной может стать лидер фракции ЛДПР в петербургском парламенте Павел Иткин. Информацию прокомментировал сам депутат в интервью "Невским новостям".
Иткин подчеркнул, что по регламенту и по процедурам все решения по этому вопросу принимаются на пленарном заседании.
Так что, на данный момент говорить о чём-то конкретном преждевременно. В конечном итоге утверждение идёт голосованием депутатов.
Павел Иткин, лидер фракции ЛДПР в ЗакСе Петербурга
Чиновник вступил в ряды парламентариев ЗакСа 6 созыва в июле 2019 года.
Ранее мы сообщили о том, что петербургские депутаты, вышедшие из СРЗП, не намерены сдавать мандаты.
Фото: ВКонтакте / Павел Иткин
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