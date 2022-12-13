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Новым вице-спикером ЗакСа Петербурга может стать Павел Иткин из ЛДПР
Сегодня, 12:49
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Новым вице-спикером ЗакСа Петербурга может стать Павел Иткин из ЛДПР

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Депутат прокомментировал возможность своего назначения.

Вице-спикером ЗакСа Петербурга вместо покинувшей пост Марины Шишкиной может стать лидер фракции ЛДПР в петербургском парламенте Павел Иткин. Информацию прокомментировал сам депутат в интервью "Невским новостям".

Иткин подчеркнул, что по регламенту и по процедурам все решения по этому вопросу принимаются на пленарном заседании.

Так что, на данный момент говорить о чём-то конкретном преждевременно. В конечном итоге утверждение идёт голосованием депутатов.

Павел Иткин, лидер фракции ЛДПР в ЗакСе Петербурга

Чиновник вступил в ряды парламентариев ЗакСа 6 созыва в июле 2019 года.

Ранее мы сообщили о том, что петербургские депутаты, вышедшие из СРЗП, не намерены сдавать мандаты.

Фото: ВКонтакте / Павел Иткин

Теги: закс петребурга, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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