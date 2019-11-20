Депутата Изотова обвиняют в краже документов

В ответ он собирается писать заявление о клевете.

В Петербурге депутата Александра Изотова обвинили в краже документации. Об этом сообщил "Коммерсантъ" со ссылкой на правоохранительные органы. С заявлением в полицию обратился глава муниципального округа "Лиговка-Ямская" Вадим Войтановский. Он считает, что соратник Алексея Навального забрал себе 20 книг "Жизнь замечательных людей", а также две бамбуковые салфетки, две банки кофе и чашку.

По мнению петербуржца, Изотов специально назначал прием посетителей на позднее время, чтобы красть официальные бумаги из офиса. Депутат отрицает предъявленные к нему претензии и заявляет, что будет писать заявление о клевете. Он прокомментировал, что не понимает, чего добивался Войтановский. По мнению Изотова, вся шумиха оборачивается против "них".

Ранее Piter.tv писал о том, что глава МО "Лиговка-Ямская" покинул должность.

Фото: Piter.tv

