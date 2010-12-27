Глава МО "Лиговка-Ямская" покинул должность

На его место временно назначили заместителя председателя муниципального округа.

В Центральном районе сменилось руководство одного из муниципальных округов города. За полгода до выборов с поста ушел глава МО "Лиговка-Ямская" Константин Ковалев. В администрации отметили, что чиновник самостоятельно принял решение сложить с себя полномочии. Мужчина написал заявление по собственному желанию.

Отметим, что до проведения выборов в Петербурге, временно должность займет его заместитель Сергей Ильин.

Ранее Piter.tv писал о том, что в Пушкинском районе откроют 11 новых детских садов и школ благодаря ГЧП.

Фото: Piter.tv