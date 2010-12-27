В Пушкинском районе откроют 11 новых детских садов и школ благодаря ГЧП

Временный градоначальник рассказал о сотрудничестве города с частным бизнесом.

В Пушкинском районе Петербурга появится 11 новых школ и детских садов. Строительство одобрено врио губернатора Александром Бегловым. По словам чиновника, объекты будут созданы благодаря проектам государственно-частного партнерства. Содержать социальные учреждения будут местные управляющие компании.

Отметим, что нормативная документация уже подписана в Смольном. Детские заведения появятся в Славянке и поселке Новая Ижора. В Правительстве города отмечают, что инфраструктура вокруг новостроек появится без дополнительной нагрузки на бюджет Петербурга.

Ранее Piter.tv писал о том, что в Петербурге задержаны кавказцы, грабившие посетителей баров на Думской.

Фото: Piter.tv