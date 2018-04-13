В Петербурге задержаны кавказцы, грабившие посетителей баров на Думской

Мужчины избивали прохожих и требовали отдать им ценности.

Правоохранительные органы Санкт-Петербурга задержали подозреваемых в серии нападений на Думской улице. По версии полиции, трое кавказцев занимались ограблением посетителей баров. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.

Отметим, что оперативные мероприятия проводились 5 марта. Представители закона проверили три адреса, в которых обнаружили предполагаемых злоумышленников. На их счету не менее трех эпизодов. Нападения происходили по одному и тому же сценарию: двое молодых людей держали жертву, а третий ее избивал. Останавливались они тогда, когда пострадавший был готов отдать ценные вещи и денежные средства. Чаще всего "наградой" становились мобильные телефоны, наличные деньги, ювелирные украшения и часы.

На данный момент специалисты проверяют причастность мужчин к аналогичным инцидентам в данном районе.

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Фото: Piter.tv