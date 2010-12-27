В "Метрострое" объяснили причины, которые приводят к задержке строительства "Театральной"

Генподрядчик не вывез с территории стройплощадки грунт и не предоставил материалы для работы.

Специалисты "Метростроя" рассказали, что вернутся к работам над строительством станции петербургской подземки "Театральная" не раньше 20 марта. По информации от ведомства, начать раньше им мешают "непреодолимые препятствия технологического характера". Среди таких неудобств можно назвать то, что генеральный подрядчик до сих пор не вывез грунт с площадки, а также не предоставил строительные материалы.

Напомним, что ранее срок возобновления работ был намечен на 28 февраля. Чиновники авансом выделили компании 5,32 миллиарда рублей на продолжение трех линий метрополитена. Представители "Метростроя" ждут получения средств на собственных счетах. Также они добавили, что работы на объекте "Горный институт" не прерывались.

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Фото: Piter.tv