Уволена врио главы петербургского МО "Лиговка-Ямская"

Руководитель муниципалитета "Лиговка-Ямская" Вадим Войтановский снял полномочия врио главы местной администрации с Елены Зозулевич. Новый врио не назначен. Об это сообщил Закс.Ру.
Войтановский подписал распоряжение, в котором говорится, что Елена Зозулевич была уволена из-за нарушения законодательства о принципах местного управления и о противодействии террористической деятельности. Подробностей на данный момент нет. Зозулевич занимала данную должность менее года.
Ранее Вадим Войтановский уволил Виктора Жданцева, который занимал данную должность до Зозулевич.
В конце прошлого года в данном муниципалитете раскрывали тайну "пропавших медалей".
Фото: pixabay
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