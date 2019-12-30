Петербуржец обвинил депутата муниципального совета в краже у него государственных наград

Пенсионер увидел в случившемся признаки мошенничества.

Житель муниципального округа Лиговка-Ямская обратился к муниципальным властям, чтобы они оказали ему содействие в возвращении государственных наград. По словам пенсионера, его медали забрала депутат муниципального совета Ольга Гнатюк, сообщила пресс-служба председателя МО Вадима Войтановского. Piter.TV решил связаться с главой муниципального образования и узнать подробности.

Накануне, 5 ноября, заявление от местного жителя Аркадия Широкова поступило в муниципальное образование. Мужчина пишет о том, что три месяца назад к нему в квартиру на Тракторном переулке пришла депутат муниципального совета муниципального образования Лиговка-Ямская и руководитель местного отделения фракции "Единая Россия" Ольга Гнатюк. Она попросила показать ордена, медали и памятные знаки, которые есть и пожилого человека. Какие именно — не сообщается. Под предлогом фотографирования депутат вынесла награды из квартиры, после чего не вернула их.

В муниципальном образовании обратились в 76-й отдел полиции и попросили расследовать дело.

Сам Вадим Войтановский в разговоре с Piter.TV отметил, что МО не хочет вмешиваться в это дело и кого-то обвинять: пусть в ситуации разбирается полиция. С самой Ольгой Гнатюк по этому вопросу не связывались.

Ольга Борисовна не ходит на заседания в последнее время. Зачем мне разбираться в этом? У человека своя позиция, она блокирует работу. Мы не хотим вмешиваться в эту историю. сказал председатель муниципального образования.

Фото: пресс-служба МО Лиговка-Ямская